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Общество

Мэрии Нижнего Новгорода вынесено предостережение за сброс стоков ливневых и дренажных вод в Оку и Волгу

19 января 2023 14:58  [117] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэрии Нижнего Новгорода вынесено предостережение за сброс стоков ливневых и дренажных вод в Оку и Волгу. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе проверок в конце 2022 года было зафиксировано 15 точек сброса в реку Волгу и 50 - в Оку.

В районе водовыпусков были взяты пробы природной воды, в которых выявлены превышения по показателю БПК5* в интервале от 2,9 до 3,7 раза. Такие показатели говорят об отсутствии очистки сточных вод, что ведет к загрязнению водных объектов.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что бесконтрольный сброс стоков является значимой проблемой для Нижнего Новгорода. Так, за это к административной ответственности была привлечена администрация Автозаводского района, но должный мер для очистки сбросов предпринято не было.

Ведомство в действиях администрации города усматривает признаки нарушения Федерального закона "Об охране окружающей среды" и Водного кодекса РФ.

В соответствии с предостережением мэрия Нижнего Новгорода должна  устранить выявленные нарушения и обеспечить соблюдение обязательных экологических норм и требований.

Ранее сообщалось, что бюджетные средства на расчистку рек в Нижегородской области заложены до 2027 года.

СПРАВКА:

*БПК биохимическое потребление кислорода. Определяет уровень загрязнения водоемов легкоокисляющимися органическими веществами. БПК5 - показатель окисления за 5 суток.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Росприроднадзор Экология
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