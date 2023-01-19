"Школа младших командиров" появилась на базе Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Школа младших командиров" появилась на базе Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, лагерь "Хочу стать десантником" - уникальное место. Здесь дети без гаджетов учатся дисциплине, саморганизации, занимаются спортом, боевыми искусствами, прыгают с парашютом, поют песни под гитару.

В 2022 году для распространения этой практики был открыт Центр военно-патриотического воспитания, который за 2 месяца посетили 4 тысячи детей. Именно на его базе теперь открыта "Школа младших офицеров".

В ней будут подготавливаться помощники командиров лагеря. Дети будут проходить подготовку не только по военно-спортивному направлению, но также пройдут курсы по педагогике и психологии. В мае они сдадут экзамены, а летом они станут помощниками в лагере "Хочу стать десантником".

Руководитель Центра военно-патриотического воспитания Михаил Булулуков рассказал, что занятия будут проходить 2 раза в неделю Ребят обучат строевой, начальной военной подготовке. Кроме того, будут проходить занятия с психологом.

Ранее сообщалось, что международная смена с детьми из Республики Сербской пройдет в 2023 году в нижегородском лагере "Хочу стать десантником".