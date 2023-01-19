Ремонтные работы в 2023 году пройдут в 158 образовательных учреждениях Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонтные работы в 2023 году пройдут в 158 образовательных учреждениях Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, 85 школ и 73 детских сада отремонтируют в рамках областной государственной программы "Капитальный ремонт в образовательных организациях".

В частности, комплексный капремонт пройдет МБОУ СОШ №6 им. К. Минина в Балахне, в 10 школах модернизируют системы образования, капитально отремонтируют и оснастят помещения современными средствами обучения.

Также в 74 школах и 73 детсадах пройдет капитальный ремонт по отдельным видам работ.

В 2022 году ремонт прошел в 90 школах и 64 детских садах.

В частности, капитально были отремонтированы Арефьенская СОШ в Вачском районе, Сявская СОШ в г.о.г. Шахунья и школа №106 в Нижнем Новгороде.

В остальных учреждениях были выполнены отдельные виды работ. Например, ремонт кровель, инженерных коммуникаций, кабинетов и другое.

Ранее замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов опроверг задержку капремонтов в школах Нижегородской области.