Давид Мелик-Гусейнов опроверг задержку капремонтов в школах Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале опроверг задержку капремонтов в школах Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022-2023 годах ремонт о переоснащение запланировано в 10 школах.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что по всем школам работы идут двухгодичным циклом. В 2022 году кассовое исполнение составило 100%.

Так, досрочно был завершен ремонт школы №156 в Нижнем Новгороде. В других 9 школах работы планируется завершить в августе 2023 года. Их готовность составляет от 17 до 56%.

Также Минобр Нижегородской области направил заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт еще в 24 школах на общую сумму более 2,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 2 млрд рублей направлено на реализацию регионального проекта "Современная школа".