Более 100 сотрудников нижегородских компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" стали внутренними тренерами Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 100 сотрудников нижегородских компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" стали внутренними тренерами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, эксперты Федерального и Регионального центров компетенций обучают персонал основам работы с производственной системой, а также готовят сертифицированных тренеров, которые могут самостоятельно проводить аудит предприятия и устранять "узкие места" на производстве.

Министр добавил, что тренеры также привлекаются при расширении производства, что позволяет начинать внедрять бережливые технологии уже на стадии планирования.

Руководитель группы бережливого производства ООО "Континент ЭТС" Елена Рукавишникова отметила, что предприятие после присоединения к нацпроекту смогла увеличить объем производства электрических шкафов на 40%.

Напомним, что нацпроект "Производительность туда" в Нижегородской области в 2022 году выполнен на 100%.