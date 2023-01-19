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Спорт

Более 1,5 млрд рублей направят на развитие физкультуры и спорта в Нижнем Новгороде в 2023 году

19 января 2023 18:20  [88] Спорт

Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта - 2022" в Нижнем Новгороде на заседании постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по соцполитике 19 января. Также членам комиссии были озвучены планы программы на текущий год.

Как сообщил замдиректора городского департамента физкультуры и спорта Сергей Низяев, в прошлом году на на реализацию программы было направлено более 1,3 млрд рублей.

На эти средства, в частности, были установлены 16 воркаут-площадок, в том числе на территориях школ города, открыт ФОКОТ на территории стадиона "Красная Этна", произведён ремонт в спортшколах города, закуплено оборудование, а также проведены массовые мероприятия.

В 2023 году на развитие физкультуры и спорта в Нижнем Новгороде выделено 1,5 млрд рублей. Они будут распределены на различные мероприятия: на установку ещё 16 воркаут-площадок, ремонт 15 действующих спортплощадок и возведение скейт-парка в посёлке Новинки. Кроме того, будет профинансированы содержание 162 городских спортплощадок и закупка необходимого оборудования.

В рамках программы средства будут направлены на проведение спортивных мероприятий, а также бесплатных уличных тренировок проекта "Спорт в каждый двор".

Депутаты комиссии рассмотрели Календарный план городских спортивных мероприятий на текущий год, которым запланировано провести 1138 мероприятий - это на 63 больше, чем в прошлом. Ожидается, что в спортивных турнирах и чемпионатах 2023 года примут участие более 170 тысяч человек.

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Теги:
Гордума Спорт Физкультура
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