Более 97% дорог Нижегородской области в 2022 году отремонтировано при помощи передовых технологий Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 97% дорог Нижегородской области в 2022 году отремонтировано при помощи передовых технологий. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Согласно информации, новые технологии в дорожных работах начали применять в 2019 году.

В частности, асфальт на дорогах Нижегородской области укладывался по системе "Евроасфальт". Кроме того, в прошлом году впервые был уложен асфальт "Суперпейв".

Директор ГКУ НО "ГУАД" Владимир Тужилин отметил, что требования по внедрению и тиражированию новых технологий прописаны в госконтрактах с подрядными организациями.

Ранее сообщалось, что более 600 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.