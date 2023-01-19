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Более 97% дорог Нижегородской области в 2022 году отремонтировано при помощи передовых технологий. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.
Согласно информации, новые технологии в дорожных работах начали применять в 2019 году.
В частности, асфальт на дорогах Нижегородской области укладывался по системе "Евроасфальт". Кроме того, в прошлом году впервые был уложен асфальт "Суперпейв".
Директор ГКУ НО "ГУАД" Владимир Тужилин отметил, что требования по внедрению и тиражированию новых технологий прописаны в госконтрактах с подрядными организациями.
Ранее сообщалось, что более 600 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году.
Также напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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