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Общество

Более 600 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году

08 декабря 2022 16:03  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания обсудили финансирование мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

Согласно информации, в 2023 году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выделено более 9 млрд рублей, а из областного бюджета на ремонт дорог местного значения будет направлено 954,6 млн рублей.

В частности, отремонтирован будет участок дороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода и строительство автодороги "Рабочий посёлок Выездное – железнодорожная станция Арзамас-1", продолжится и строительство Южного обхода Арзамаса.

На мероприятия по безопасного дорожного движения расходы в следующем году будут увеличены на 132,2 млн рублей. Средства направят на обустройство пешеходных переходов, монтаж остановочных павильонов и установку линий наружного освещения.

Также в 3,5 раза увеличено финансирование мероприятий по транспортной безопасности.

Кроме того, председатель комитета Владимир Солдатенков рассказал, что муниципалитетам на ремонт дорог будет выделено 540 млн рублей субсидий.

Ранее сообщалось, что около 200 км дорог к образовательным и культурным учреждениям отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что восемь дорог в трех районах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году по нацпроекту БКД.

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Теги:
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