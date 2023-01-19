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Происшествия

Частный дом и автомобиль сгорели на Бору

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Частный жилой дом и автомобиль сгорели на улице Володарского на Бору 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Согласно информации, к прибытию первых спасательных подразделений дом уже горел по всей площади. В результате огнем были уничтожены все постройки общей площадью 145 кв.м. а также легковая машина. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 31 человек личного состава и 7 единиц техники. 

Предположительной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее сообщалось, что крупный пожар в гаражном кооперативе в Сормовском районе произошел ночью 19 января.

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Теги:
Бор МЧС Пожар
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