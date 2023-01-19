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Общество

Котлован начали копать для продления строительства метро на улице Горького Нижнего Новгорода

20 января 2023 09:39  [120] Общество

Котлован начали копать для продления строительства метро на улице Горького Нижнего Новгорода.

Как сообщается в telegram-канале "Метро-НН", 19 января метростроевцы извлекли первый ковш земли на месте будущего котлована на улице Горького Нижнего Новгорода, тем самым дав старт продлению ветки метро "Автозаводская" до станции "Сенная

Стоит отметить, что на стройплощадку начали завозить специальную технику и оборудование. На площадке все готово для формирования специальной форшахты, которая необходима для буронабивных свай. Форшахта необходима для создания отсекающего барьера и предотвращения смещения пластов почвы применяются буросекущие сваи. Готовая конструкция представляет собой монолитную стену, отличающуюся высокой прочностью и герметичностью.

Как отметил представитель подрядчика ГК "Моспроект-3" Дмитрий Верия, в течение нескольких месяцев стенки 70-метрового котлована будут укрепляться с помощью буронабивных свай и бетонных ограждений, это необходимо сделать для того, чтобы даже при достижении 15 метров в глубину конструкция оставалась безопасной.

Он также добавил, что следующий этап – монтаж тоннелепроходческого комплекса, который пойдет в сторону площади Свободы Нижнего Новгорода.

Напомним, что подготовительные работы для строительства метро шли почти весь 2022 год.

Ранее сообщалось, что Минстрой выдал разрешение на строительство двух котлованов метро в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Метро Строительство
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