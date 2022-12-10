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Минстрой выдал разрешение на строительство двух котлованов метро в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте министерства строительства Нижегородской области.
Согласно информации, разрешение было выдано Главному управлению по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей 30 декабря.
Одобрение получили 2 этапа продления метрополитена: 2.1 - котлован в тупиках за станицей "Горьковская" и этап 2.2 - котлован станции "Площадь Свободы".
Ранее сообщалось, что проекты строительства двух котлованов метро в Нижнем Новгороде получили положительное заключение госэкспертизы.
Их обустройство начнется в ближайшее время.
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