Минстрой выдал разрешение на строительство двух котлованов метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минстрой выдал разрешение на строительство двух котлованов метро в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте министерства строительства Нижегородской области.

Согласно информации, разрешение было выдано Главному управлению по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей 30 декабря.

Одобрение получили 2 этапа продления метрополитена: 2.1 - котлован в тупиках за станицей "Горьковская" и этап 2.2 - котлован станции "Площадь Свободы".

Ранее сообщалось, что проекты строительства двух котлованов метро в Нижнем Новгороде получили положительное заключение госэкспертизы.

Их обустройство начнется в ближайшее время.