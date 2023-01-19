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Более 711 тысяч билетов было куплено в Нижегородской области по "Пушкинской карте" в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в прошедшем году нижегородцы потратили по карте около 320 млн рублей.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, особой популярностью у молодежи пользуются театры. В первую десятку учреждений входят Нижегородский театр оперы и балета, ТЮЗ, и театр "Комедiя".
По словам министра культуры региона Натальи Сухановой, в тройку лидеров по количеству проданных по "Пушкинской карте" билетов вошли кинотеатры сети "Империя грез", где было реализовано более 90 тысяч билетов, Нижегородский музей-заповедник (более 34 тысяч билетов) и Нижегородский театр драмы (26 тысяч билетов).
Также в рамках программы "Пушкинская карта" было реализовано 2 специальных проекта. В одном из них в период осенних школьных каникул приняли участие 17 учреждений культуры, мероприятия в которых посетили более 5 тысяч человек.
В гастрольной программе по "Пушкинской карте" было задействовано 19 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры. За время действия программы состоялось 140 выездных мероприятий в 50 муниципалитетах. Было приобретено более 28 тысяч билетов на сумму 12,5 млн рублей.
В Нижегородской области насчитывается более 198 тысяч обладателей "Пушкинской карте". В январе 2023 года они вновь получили на карту 5 тысяч рублей, которые можно потратить в 347 нижегородских учреждениях культуры», - рассказала Наталья Суханова.
На данный момент по "Пушкинской карте" в регионе можно посетить 1126 мероприятий. С афишей можно ознакомиться на сайте Культура.рф.
Ранее сообщалось, что нижегородцы и туристы более 41,7 млн раз посетили учреждения культуры региона.
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