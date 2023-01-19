Нижегородка перевела более 16 млн рублей телефонным мошенникам Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородка перевела более 16 млн рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в январе 64-летняя женщина в течение трех недель по телефону общалось с якобы сотрудником службы безопасности банка. Неизвестный уверял ее в необходимости выполнить его инструкции для сбережения денежных средств.

Нижегородка доверилась мошеннику и обналичила все свои накопления в размере 13 650 000 рублей, а также взяла кредит на 2 769 000 рублей. Затем средства были переведены на продиктованные ей счета. Таким образом, женщина лишилась 16 419 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Нижнего Новгорода продала всю свою недвижимость и перевела мошенникам 5,4 млн рублей.