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Нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под построенными до 2017 года домами. Соответствующие поправки в законопроект "О предоставлении отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании" рассматриваются в Законодательном собрании Нижегородской области.
Согласно информации, данный закон уже апробировали на четырех домохозяйствах в два этапа: сопровождение и подтверждение факта проживания в самовольных постройках более 15 лет; согласование и предоставление участка в собственность.
Для устранения недостатков, выявленных в ходе апробации, предлагается внести изменения в законопроект.
Так, бесплатно можно будет получить в собственность участки под домами, построенными до 1 января 2017 года, а срок постоянного проживания в них предлагается сократить с 15 до 5 лет.
Действие самого областного закона планируется продлить до 31 декабря 2024 года.
В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что эти изменения позволят увеличить налогооблагаемую базу, что повлечет за собой увеличение доходов местных бюджетов.
Ранее сообщалось, что кадастровая оценка около 1,6 млн объектов прошла в Нижегородской области.
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