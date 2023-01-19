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Общество

Нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под построенными до 2017 года домами

20 января 2023 10:54  [210] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под построенными до 2017 года домами. Соответствующие поправки в законопроект "О предоставлении отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании" рассматриваются в Законодательном собрании Нижегородской области.

Согласно информации, данный закон уже апробировали на четырех домохозяйствах в два этапа: сопровождение и подтверждение факта проживания в самовольных постройках более 15 лет; согласование и предоставление участка в собственность.

Для устранения недостатков, выявленных в ходе апробации, предлагается внести изменения в законопроект.

Так, бесплатно можно будет получить в собственность участки под домами, построенными до 1 января 2017 года, а срок постоянного проживания в них предлагается сократить с 15 до 5 лет.

Действие самого областного закона планируется продлить до 31 декабря 2024 года.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что эти изменения позволят увеличить налогооблагаемую базу, что повлечет за собой увеличение доходов местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что кадастровая оценка около 1,6 млн объектов прошла в Нижегородской области.

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Теги:
Земля Недвижимость
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