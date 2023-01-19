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Общество

Дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей

20 января 2023 12:16  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за почти 189 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, такой объем средств удалось сэкономить на торгах на ремонт дорог в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Так, помимо ранее запланированных, будут отремонтированы дорога на улице Ванеева на участке от улицы Агрономической до улицы Васюнина, и путепровод на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую.

Юрий Шалабаев отметил, что ремонт пройдет в 2023-2024 годах.

Ранее сообщалось, что более 600 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
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