Дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей

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Дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за почти 189 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, такой объем средств удалось сэкономить на торгах на ремонт дорог в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Так, помимо ранее запланированных, будут отремонтированы дорога на улице Ванеева на участке от улицы Агрономической до улицы Васюнина, и путепровод на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую.
Юрий Шалабаев отметил, что ремонт пройдет в 2023-2024 годах.
Ранее сообщалось, что более 600 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году.
Также напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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