Бухгалтер ветеринарной организации в Арзамасе незаконно присвоила почти миллион рублей Происшествия

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Жительница Арзамаса незаконно присвоила около миллиона рублей во время своей работы на должности бухгалтера в одной из ветеринарных организаций Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МВД.

Согласно информации, заявление об исчезновении более 1 млн рублей из кассы учреждения поступило в полицию в августе минувшего года.

Полицейские выявили и задержали подозреваемую, которой оказалась 26-летняя бухгалтер фирмы.

Во время допроса подозреваемая сообщила, что занижала стоимость предоставленных населению услуг в финансовых документах, а разницу присваивала. Часть похищенных денежных средств она потратила на оплату долгов, а остальные - на личные нужды.

В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в вид подписки о невыезде. Мошеннице грозит до 6 лет лишения свободы. Отмечается, что часть похищенного, порядка 680 тыс. рублей, она уже вернула.

Ранее сообщалось, что нижегородка перевела более 16 млн рублей телефонным мошенникам.

