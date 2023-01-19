Нижегородский НОЦ в 2023 году проведет цикл бесплатных научно-популярных лекций

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Нижегородский научно-образовательный центр в 2023 году проведет цикл бесплатных научно-популярных лекций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, стать слушателем может любой желающий. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
Исполнительный директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов рассказал, что на лекциях в простой и понятной форме со слушателями будут обсуждаться новые достижения и тенденции в науке.
На первой встрече 19 января 20 участников обсудили технологии будущего. Например, беспилотный транспорт, ядерные реакторы и альтернативные источники энергии. В ближайшее время запись лекции будет опубликована в соцсетях Нижегородского НОЦ.
На данный момент расписание лекции сформировано на полгода вперед. Так, 16 февраля темой мероприятия станет "История основания Нижнего Новгорода", а 16 марта участники подискутируют о том, почему прибыль есть, денег нет и куда "уходят" деньги.
Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ окажет грантовую поддержку 12 научными проектам.
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