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Общество

Нижегородский НОЦ в 2023 году проведет цикл бесплатных научно-популярных лекций

20 января 2023 17:17  [188] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский научно-образовательный центр в 2023 году проведет цикл бесплатных научно-популярных лекций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, стать слушателем может любой желающий. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Исполнительный директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов рассказал, что на лекциях в простой и понятной форме со слушателями будут обсуждаться новые достижения и тенденции в науке.

На первой встрече 19 января 20 участников обсудили технологии будущего. Например, беспилотный транспорт, ядерные реакторы и альтернативные источники энергии. В ближайшее время запись лекции будет опубликована в соцсетях Нижегородского НОЦ

На данный момент расписание лекции сформировано на полгода вперед. Так, 16 февраля темой мероприятия станет "История основания Нижнего Новгорода", а 16 марта участники подискутируют о том, почему прибыль есть, денег нет и куда "уходят" деньги. 

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ окажет грантовую поддержку 12 научными проектам.

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Теги:
Наука НОЦ Образование
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