Нижегородский НОЦ в 2023 году проведет цикл бесплатных научно-популярных лекций Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский научно-образовательный центр в 2023 году проведет цикл бесплатных научно-популярных лекций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, стать слушателем может любой желающий. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Исполнительный директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов рассказал, что на лекциях в простой и понятной форме со слушателями будут обсуждаться новые достижения и тенденции в науке.

На первой встрече 19 января 20 участников обсудили технологии будущего. Например, беспилотный транспорт, ядерные реакторы и альтернативные источники энергии. В ближайшее время запись лекции будет опубликована в соцсетях Нижегородского НОЦ.

На данный момент расписание лекции сформировано на полгода вперед. Так, 16 февраля темой мероприятия станет "История основания Нижнего Новгорода", а 16 марта участники подискутируют о том, почему прибыль есть, денег нет и куда "уходят" деньги.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ окажет грантовую поддержку 12 научными проектам.