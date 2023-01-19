Проект строительства школы на 1500 мест в Арзамасе планируют сдать к ноябрю

Проектирование новой школы на 1500 мест по улице 1 мая в Арзамасе планируется завершить к ноябрю. Об этом в своем тг-канале сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.
По его словам, будущее здание самой большой школы города является одновременно интересным и сложным объектом.
Среди предпроектных характеристик значатся зал-столовая на 810 мест, актовый зал на 648 мест, два спортивных зала, медблок, система контроля доступа, обсерватория.
Также в новый корпус будет оборудован доступный проход для детей с ограничениями по здоровью. Предусмотрены отдельный блок для начальной школы, а также спортплощадки и прогулочные зоны для разных возрастов.
"Рассчитываем в конце II квартала сдать полный комплект документов на государственную экспертизу и в ноябре завершить проектирование полностью", - добавил глава города.
Ранее сообщалось, что две строящиеся по концессии школы в Выксунском районе планируется открыть в 2023 году.
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