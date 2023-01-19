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Общество

Проект строительства школы на 1500 мест в Арзамасе планируют сдать к ноябрю

20 января 2023 17:26  [188] Общество

Проектирование новой школы на 1500 мест по улице 1 мая в Арзамасе планируется завершить к ноябрю. Об этом в своем тг-канале сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

По его словам, будущее здание самой большой школы города является одновременно интересным и сложным объектом.

Среди предпроектных характеристик значатся зал-столовая на 810 мест, актовый зал на 648 мест, два спортивных зала, медблок, система контроля доступа, обсерватория.

Также в новый корпус будет оборудован доступный проход для детей с ограничениями по здоровью. Предусмотрены отдельный блок для начальной школы, а также спортплощадки и прогулочные зоны для разных возрастов.

"Рассчитываем в конце II квартала сдать полный комплект документов на государственную экспертизу и в ноябре завершить проектирование полностью", - добавил глава города.

Ранее сообщалось, что две строящиеся по концессии школы в Выксунском районе планируется открыть в 2023 году.

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Теги:
Арзамас Школы
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