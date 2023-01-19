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Две строящиеся по концессии школы в Выксунском районе планируется открыть в 2023 году. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Согласно информации, в Выксе на улице Козерадского идет строительство школы на тысячу учебных мест, а в рабочем поселке Виля – на 400 мест.
Работы ведут в рамках реализации концессионных соглашений, заключенных между дочерними организациями Корпорации развития Нижегородской области и правительством региона.
Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год, чтобы дети смогли пойти в новые здания уже в новом учебном году.
Школа на улице Козерадского будет состоять из четырех блоков от двух до четырех этажей. Общая площадь составит 21 600 кв. м. К зданию уже подведены сети теплоснабжения, водоснабжения, смонтирована газовая котельная.
На строительной площадке в поселке Виля проходит устройство монолитных поясов здания, кирпичная кладка стен, сборка ферм спортзала, прокладка внутриплощадочных сетей теплоснабжения. Кроме того, в подвальном помещении ведется монтаж системы отопления.
Школа в рабочем поселке Виля будет состоять из пяти блоков высотностью от двух до трех этажей. Ее общая площадь составит 9 530 кв. м.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы в 2023 году пройдут в 158 образовательных учреждениях Нижегородской области.
Также напомним, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом.
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