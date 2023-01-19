Две строящиеся по концессии школы в Выксунском районе планируется открыть в 2023 году Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две строящиеся по концессии школы в Выксунском районе планируется открыть в 2023 году. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, в Выксе на улице Козерадского идет строительство школы на тысячу учебных мест, а в рабочем поселке Виля – на 400 мест.

Работы ведут в рамках реализации концессионных соглашений, заключенных между дочерними организациями Корпорации развития Нижегородской области и правительством региона.

Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год, чтобы дети смогли пойти в новые здания уже в новом учебном году.

Школа на улице Козерадского будет состоять из четырех блоков от двух до четырех этажей. Общая площадь составит 21 600 кв. м. К зданию уже подведены сети теплоснабжения, водоснабжения, смонтирована газовая котельная.

На строительной площадке в поселке Виля проходит устройство монолитных поясов здания, кирпичная кладка стен, сборка ферм спортзала, прокладка внутриплощадочных сетей теплоснабжения. Кроме того, в подвальном помещении ведется монтаж системы отопления.

Школа в рабочем поселке Виля будет состоять из пяти блоков высотностью от двух до трех этажей. Ее общая площадь составит 9 530 кв. м.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы в 2023 году пройдут в 158 образовательных учреждениях Нижегородской области.

Также напомним, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом.