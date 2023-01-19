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Более 150 мероприятий в культурных учреждениях Нижнего Новгорода доступно по "Пушкинской карте". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.
Согласно информации, сейчас "Пушкинская карта" есть у 95% нижегородских школьников, студентов колледжей и техникумов и почти у 80% студентов вузов.
1 января 2023 года лимит "Пушкинской карты" пополнился, на ней снова 5 тысяч рублей, которые в Нижнем Новгороде можно потратить на посещение спектаклей, выставок и мастер-классов, занятий с психологом, актерских тренингов и экологических экскурсий.
Одним из популярных вариантов мероприятий по "Пушкинской карте" стал выезд театра к зрителям. Так, артисты театра "Вера" со спектаклями по русской классике побывали в школах Нижнего Новгорода, Чкаловска, Выксы, Заволжья, Балахны и Бора.
Ранее сообщалось, что более 711 тысяч билетов было куплено в Нижегородской области по "Пушкинской карте" в 2022 году.
На данный момент по "Пушкинской карте" в регионе можно посетить 1126 мероприятий. С афишей можно ознакомиться на сайте Культура.рф.
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