Более 150 мероприятий в культурных учреждениях Нижнего Новгорода доступно по "Пушкинской карте" Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 150 мероприятий в культурных учреждениях Нижнего Новгорода доступно по "Пушкинской карте". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Согласно информации, сейчас "Пушкинская карта" есть у 95% нижегородских школьников, студентов колледжей и техникумов и почти у 80% студентов вузов.

1 января 2023 года лимит "Пушкинской карты" пополнился, на ней снова 5 тысяч рублей, которые в Нижнем Новгороде можно потратить на посещение спектаклей, выставок и мастер-классов, занятий с психологом, актерских тренингов и экологических экскурсий.



Одним из популярных вариантов мероприятий по "Пушкинской карте" стал выезд театра к зрителям. Так, артисты театра "Вера" со спектаклями по русской классике побывали в школах Нижнего Новгорода, Чкаловска, Выксы, Заволжья, Балахны и Бора.

Ранее сообщалось, что более 711 тысяч билетов было куплено в Нижегородской области по "Пушкинской карте" в 2022 году.

На данный момент по "Пушкинской карте" в регионе можно посетить 1126 мероприятий. С афишей можно ознакомиться на сайте Культура.рф.