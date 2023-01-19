Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
20 января 2023 18:10  [82] Более 150 мероприятий в культурных учреждениях Нижнего Новгорода доступно по "Пушкинской карте"
20 января 2023 14:25  [279] Тур на ретропаровозе "Морозный" на фабрику мороженого на Бору пройдет 12 февраля
20 января 2023 10:11  [170] Более 711 тысяч билетов было куплено в Нижегородской области по "Пушкинской карте" в 2022 году
19 января 2023 10:17  [256] Intervals Festival вновь пройдет в Нижнем Новгороде в августе 2023 года
18 января 2023 18:33  [332] Нижегородцы и туристы более 41,7 млн раз посетили учреждения культуры региона
18 января 2023 11:14  [216] Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink
16 января 2023 17:53  [375] Выставка "Наш рукотворный мир" откроется в АРТ-пространстве "36 гвоздей" 22 января
15 января 2023 09:35  [567] Нижегородский театр кукол начал подготовку к своему 95-летию
12 января 2023 18:54  [656] "Не цензура, а ответ общества": в России предложили создать стоп-лист артистов
10 января 2023 18:14  [529] Более 13 тысяч человек в новогодние праздники посетили площадку "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород"
Культура и отдых

Более 150 мероприятий в культурных учреждениях Нижнего Новгорода доступно по "Пушкинской карте"

20 января 2023 18:10  [82] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 150 мероприятий в культурных учреждениях Нижнего Новгорода доступно по "Пушкинской карте". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Согласно информации, сейчас "Пушкинская карта" есть у 95% нижегородских школьников, студентов колледжей и техникумов и почти у 80% студентов вузов. 

1 января 2023 года лимит "Пушкинской карты" пополнился, на ней снова 5 тысяч рублей, которые в Нижнем Новгороде можно потратить на посещение спектаклей, выставок и мастер-классов, занятий с психологом, актерских тренингов и экологических экскурсий.

Одним из популярных вариантов мероприятий по "Пушкинской карте" стал выезд театра к зрителям. Так, артисты театра "Вера" со спектаклями по русской классике побывали в школах Нижнего Новгорода, Чкаловска, Выксы, Заволжья, Балахны и Бора.

Ранее сообщалось, что более 711 тысяч билетов было куплено в Нижегородской области по "Пушкинской карте" в 2022 году.

На данный момент по "Пушкинской карте" в регионе можно посетить 1126 мероприятий. С афишей можно ознакомиться на сайте Культура.рф.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пушкинская карта
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph