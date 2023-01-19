Нижегородская Корпорация развития и Княгининский университет подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская Корпорация развития и Княгининский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель Корпорации Игорь Ищенко и ректор Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Анатолий Шамин.

Согласно информации, в рамках соглашения будут решаться задачи по обеспечению кадрами муниципалитетов Нижегородской области и инвестиционных проектов в регионе.

Игорь Ищенко отметил, что Княгининской университет обеспечивает научно-методический и технологический прорыв в малых городах и на сельских территориях.

Также стороны будут проводить совместные встречи, конференции и другие мероприятия, а также вырабатывать общие решения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отмечается, что НГИЭУ — один из самых быстро развивающихся вузов Нижегородской области с двумя филиалами, в которых проходит обучение по широкому спектру направлений: от пищевых технологий и транспорта до дизайна и IT-специальностей — как высшего, так и дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ в 2023 году проведет цикл бесплатных научно-популярных лекций.