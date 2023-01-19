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Три дома в двух проблемных ЖК в Нижегородской области введены в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, введение в эксплуатацию двух домов в ЖК "Солнечный" в Нижнем Новгороде и дома в ЖК "Радуга" в Дзержинске позволило восстановить права 301 дольщика. В ближайшее время им будут вручены ключи от новых квартир.
Общая жилая площадь двух корпусов введенных в строй домов в ЖК "Солнечный" на ул. им. Композитора Касьянова составляет 4,8 тыс. кв. метров. Здесь квартиры получит 121 дольщик. В этом ЖК после сдачи домов №3 и №4 в 4 квартале текущего года планируется завершение строительства дома №5, в котором жилье должен получить еще 221 пострадавший дольщик.
В Дзержинске введен в эксплуатацию дома на улице Советской, 10л. Квартиры в 11-этажном доме получат 180 дольщиков. Плановый срок ввода второго корпуса (4-я, 5-я очереди строительства) – 4-й квартал 2023 года. Квартиры в нем будут переданы еще 56 дольщикам.
Ранее сообщалось, что застройщика обязали законсервировать недостроенный ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
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