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Общество

Три дома в двух проблемных ЖК в Нижегородской области введены в эксплуатацию

21 января 2023 09:44  [49] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три дома в двух проблемных ЖК в Нижегородской области введены в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, введение в эксплуатацию двух домов в ЖК "Солнечный" в Нижнем Новгороде и дома в ЖК "Радуга" в Дзержинске позволило восстановить права 301 дольщика. В ближайшее время им будут вручены ключи от новых квартир.

Общая жилая площадь двух корпусов введенных в строй домов в ЖК "Солнечный" на ул. им. Композитора Касьянова составляет 4,8 тыс. кв. метров. Здесь квартиры получит 121 дольщик. В этом ЖК после сдачи домов №3 и №4 в 4 квартале текущего года планируется завершение строительства дома №5, в котором жилье должен получить еще 221 пострадавший дольщик.

В Дзержинске введен в эксплуатацию дома на улице Советской, 10л. Квартиры в 11-этажном доме получат 180 дольщиков. Плановый срок ввода второго корпуса (4-я, 5-я очереди строительства) – 4-й квартал 2023 года. Квартиры в нем будут переданы еще 56 дольщикам. 

Ранее сообщалось, что застройщика обязали законсервировать недостроенный ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
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