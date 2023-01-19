Открытый урок о технологиях прогнозирования погоды пройдет в лицее №21 Дзержинска 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, этой теме посвящен очередной "Урок цифры", который проходит в российских школах до 5 февраля 2023 года.
Как рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, ребятам расскажут о процессе создания прогноза погода и этапах его формирования: от сбора метеорологических данных до корректирования готового прогноза.
Открытый урок по данной теме пройдет 26 января в лицее №21 Дзержинска. С помощью игровых тренажеров ребята смогут увидеть и оценить возможности искусственного интеллекта.
Материалы к уроку доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ в 2023 году проведет цикл бесплатных научно-популярных лекций.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+