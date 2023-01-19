Около 400 экскурсоводов планируется аккредитовать в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев проверял для профессионального сообщества семинар, посвященный теме аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 70 специалистов.

Участникам рассказали о процессе проведения аттестации и квалификационного экзамена, организационных моментах по подаче заявления через Госуслуги. С 1 июля 2023 года экскурсоводам необходимо иметь аттестат, подтверждающий наличие соответствующих знаний и навыков, чтобы осуществлять свою деятельность.

Первые аттестационные карточки нижегородские экскурсоводы получили в декабре 2022 года, а в текущем году аттестовать планируется около 400 экскурсоводов. Ближайший экзамен пройдет 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 6 место в Национальном туристическом рейтинге.