Нижегородская область заняла 6 место в Национальном туристическом рейтинге Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область заняла 6 место в Национальном туристическом рейтинге, подготовленном журналом "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

Согласно информации, регион вошел в "золотую группу". Первое место в рейтинге занял Краснодарский край, затем идут Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Республика Крым.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что по итогам 2021 года регион был на 9 месте, а впереди также были Приморский и Алтайский края, а также Татарстан.

Подняться на 6 строчку позволило празднование 800-летия Нижнего Новгорода и статус "Новогодней столицы" и "Столицы детского туризма".

Исполнительный директор Ассоциации отельеров Нижегородской области Татьяна Исаева также рассказала, что загрузка отелей по итогам 2022 года составила 58,6%, что на 21% выше показателя 2017 года (48,32%) и на 12% выше значений 2019 года.

При составлении рейтинга учитывались 9 показателей: уровень развития туристической области и инфраструктуры, доходность отрасли туризма, развитие санаторно-курортной деятельности, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, и иностранцев, туристическая уникальность, уровень преступности в регионе, интерес к региону в интернете, а также продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

Также были опрошены эксперты в туристической отрасли.

Глеб Никитин подчеркнул, что туристическое развитие региона позволяет привлекать в Нижегородскую область новые инвестиции и создавать дополнительные рабочие места.

"Рейтинги - не самоцель. Но составители этого рейтинга проделали большую работу по анализу массивов данных и взаимодействию с экспертами. На их выводы можно опираться в дальнейшем. Важно, что мы сохранили динамику развития и после 800-летия. Это тот смысл, который мы закладывали в юбилейные проекты, – преобразования должны продолжаться!", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области в 2023 году будет выделено более 640 млн рублей на развитие туризма.

Также напомним, что туристический поток в Нижегородскую область вырос на 14% по итогам 2022 года.