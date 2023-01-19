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Нижегородцы в Харцызске оказывают помощь жителям освобожденного Соледара. Об этом сообщили в нижегородском отделении Волонтерской Роты Боевого Братства.
В рамках проекта "Гуманитарная миссия Волонтерская Рота" в пункте временного размещения беженцев в Харцызске активисты из Нижнего Новгорода оказывают необходимую помощь.
"Мы помогаем людям реабилитироваться, найти своих родственников. В пункте временного размещения покрывается потребность беженцев в еде, одежде, ведь, эвакуировались как есть: кто-то босиком, кто-то без верхней одежды, поэтому администрация Харцызска обеспечивает людей средствами личной гигиены и всем необходимым, а волонтёры оказывают физическую помощь", – сказал руководитель Нижегородского отделения Волонтерской Роты Боевого Братства Роман Зыков.
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