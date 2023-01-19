Нижегородцы могут принять участие в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц Общество

Фото: экологическая общественная организация "ЭКА"

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Хранители птиц" по изготовлению кормушек для птиц. Акция запущена платформой движения ЭКА Ecowiki.ru.

Согласно информации, для участие необходимо пройти регистрацию и узнать условия акции по ссылке, после чего нужно будет организовать мастер-класс по изготовлению кормушек для местных жителей, школьников, коллег или знакомых, развесить кормушки, написать пост-отчет о прошедшем мастер-классе и поделиться им на платформе Ecowiki.ru.

Победители конкурса получат книги об экологии и осознанном образе жизни, многоразовые товары, натуральную косметику и настольные игры. Конкурс продлится до 30 марта.

Также эксперты движения ЭКА Ecowiki. создали бесплатный марафон с инструкцией по созданию правильных кормушек и уходу за ними.

Как рассказал биолог директор АНО "Зеленая цивилизация" Дмитрий Федоров подкармливать птиц стоит именно в период морозов, когда им требуется больше энергии на поиск пищи и обогрев, но не стоит делать этого ежедневно всю зиму. Постоянная подкормка стимулирует птиц отказываться от насекомых и другой естественной пищи, более сбалансированной и питательной, чем сало, злаки и дробленые орехи. Регулярное употребление такого птичьего "фастфуда" негативно сказывается на здоровье пернатых. Кроме того, с помощью подкормочных площадок, где постоянно есть еда, невозможно прокормить птенцов, поскольку им нужны насекомые.