Транспортную развязку открыли на участке М-12 в Чувашии Общество

Фото: “Автобан”

Торжественное открытие транспортной развязки на 6-м этапе трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" состоялось в Шумерлинском муниципального округе Чувашской Республики.

Представители администрации Чувашской Республики, ГК "Автодор" и строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" дали старт проезду на новом участке дороги.

Строителями холдинга "Автобан" было выполнено переустройство участка автомобильной дороги местного значения "Чебоксары – Сурское" от поселка Красный Октябрь до поселка Красный Атмал протяжённостью 964 м (с устройством путепровода длиной 33,7 м) на 528 километре трассы М-12.

Ранее сообщалось, что сквозное движение по 394 км М-12 от Арзамаса до Казани запустят в конце 2023 года.