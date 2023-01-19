Фото:
Нижегородцам на портале "Госуслуги" стала доступна возможность защитить свою недвижимость от мошеннических сделок, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, для защиты от мошенничества вносит специальная отметка в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника.
Ранее для этого необходимо было написать заявление в отделении МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре.
Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.
Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под построенными до 2017 года домами.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+