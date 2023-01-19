Нижегородцам на портале "Госуслуги" стала доступна возможность защитить свою недвижимость от мошеннических сделок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцам на портале "Госуслуги" стала доступна возможность защитить свою недвижимость от мошеннических сделок, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, для защиты от мошенничества вносит специальная отметка в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника.

Ранее для этого необходимо было написать заявление в отделении МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре.

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.

Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под построенными до 2017 года домами.