Роботизированная ферма на 140 молочных коров открылась в фермерском хозяйстве в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Роботизированная ферма на 140 молочных коров открылась в фермерском хозяйстве Валентины Дубневой в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в проект было инвестировано 54 млн рублей, а до 50% затрат хозяйству будет возмещено в виде субсидий по областной государственной программе.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, сейчас в регионе реализуется около 70 инвестиционных проектов в сфере АПК.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов отметил, что в 2022 году в Нижегородской области в эксплуатацию было введено 15 животноводческих ферм. Все проекты реализованы по госпрограмме с возмещением хозяйству-инвестору до 50% понесенных затрат. В 2022 году на эти цели было направлено более 390 миллионов рублей субсидий, в 2023 размер поддержки увеличен до 530 миллионов.

С начала года в Нижегородской области уже произведено 30 тысяч тонн молока, что на 1,5 тысячи тонн больше показателей 2022 года за аналогичный период.

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что новая ферма в перспективе позволит увеличить производство молока в городском округе в 2 раза.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году.