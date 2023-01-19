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Общество

Роботизированная ферма на 140 молочных коров открылась в фермерском хозяйстве в Арзамасе

23 января 2023 16:42  [162] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Роботизированная ферма на 140 молочных коров открылась в фермерском хозяйстве  Валентины Дубневой в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в проект было инвестировано 54 млн рублей, а до 50% затрат хозяйству будет возмещено в виде субсидий по областной государственной программе.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, сейчас в регионе реализуется около 70 инвестиционных проектов в сфере АПК.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов отметил, что в 2022 году в Нижегородской области в эксплуатацию было введено 15 животноводческих ферм. Все проекты реализованы по госпрограмме с возмещением хозяйству-инвестору до 50% понесенных затрат. В 2022 году на эти цели было направлено более 390 миллионов рублей субсидий, в 2023 размер поддержки увеличен до 530 миллионов.

С начала года в Нижегородской области уже произведено 30 тысяч тонн молока, что на 1,5 тысячи тонн больше показателей 2022 года за аналогичный период.

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что новая ферма в перспективе позволит увеличить производство молока в городском округе в 2 раза.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
АПК Животноводство Сельское хозяйство
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