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Общество

Шесть новых корпусов в трех детских лагерях Нижегородской области построят в 2023 году

23 января 2023 17:38  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть новых корпусов в трех детских лагерях Нижегородской области построят в 2023 году. Об этом в своих соцсетях сообщила первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина.

Согласно информации, новые здания появятся в лагерях "Салют" и "Дружба" (Городецкий район), а также в лагере Лазурный в Выксе. В них будет оборудовано 300 дополнительных мест для детей.

На эти цели из федерального бюджета Нижегородской области выделено почти 112 млн рублей. За счет региональных средств будет проведено благоустройство территорий этих лагерей.

Ранее сообщалось, что "Школа младших командиров" появилась на базе Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода.

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Теги:
Детские лагеря
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