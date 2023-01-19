Бывший глава управления архитектуры администрации Выксы приговорен к 10 годам колонии за взятки Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший глава управления архитектуры, градостроительства и ремонта администрации Выксы приговорен к 10 годам колонии за взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, обвиняемый в период с марта 2016 года по декабрь 2019 года получал от компаний, выполняющих в Выксе ремонтные и строительные работы, взятки за общее покровительство, помощь при приемке выполненных работ и незаконное предоставление информации, связанной с ценой муниципального контракта.

Кроме того, он получал денежные средства путем обмана под предлогом перечисления денежные средств третьим лицам.

Общая сумма взяток превысила 2,3 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 290 ч. 5 и 6 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном и особо крупном размерах) и 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 10 млн рублей с лишением права занимать должности в органах МСУ на срок 7 лет.

Кроме того, с мужчины в бюджет взыскано 2,3 млн рублей, полученных через взятки.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с бывшего заместителя главы Нижнего Новгорода 17 млн рублей взятки.