Суд взыскал с бывшего заместителя главы Нижнего Новгорода 17 млн рублей взятки Политика

Владимир Привалов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд взыскал с бывшего заместителя главы Нижнего Новгорода 17 млн рублей взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, в период с февраля 2012 года по октябрь 2013 года экс-замглавы нижегородской администрации Владимир Привалов получил взятку в размере 17 млн рублей за покровительство бизнеса взяткодателя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В июле в 2021 года Владимир Беспалов был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 170 млн рублей.

В связи с этим прокуратура Московского района Нижнего Новгорода потребовала взыскать с него в бюджет РФ 17 млн рублей.

Исковые требования судом удовлетворены в полном объеме.

Напомним, что Владимир Привалов также был арестован в рамках расследования по уголовному делу ТЭК-НН 29 мая 2015 года. Аукцион по продаже акций ОАО "ТЭК-НН" состоялся 10 декабря 2014 года, они были проданы за 52,71 млн рублей при начальной цене в 50,2 млн рублей. Прокуратура посчитала, что цена была заниженной. По данному уголовному делу Владимир Привалов был приговорен к условному сроку.