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Общество

Региональный этап молодежных соревнований "Профессионалы" впервые пройдет в Нижегородской области

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди молодежи "Профессионалы" впервые пройдет в Нижегородской области в апреле 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в соревнованиях примут участие студенты техникумов и колледжей Нижегородской области, овладевшие актуальными для региона профессиями и специальностями, а также школьники, осваивающие основы профессий.

Чемпионат "Профессионалы" реализуется в рамках разработанной Министерством просвещения РФ новой концепции чемпионатного движения профессионального мастерства среди студентов среднего профессионального образования и школьников. Она направлена на кадровое обеспечение промышленности и социальной сферы, а также формирование новых компетенций. Чемпионатное движение представлено двумя ежегодными чемпионатами - "Профессионалы" и Чемпионатом высоких технологий.

По словам министра образования и науки Нижегородской области Ольги Петровой, чемпионатное движение "Профессионалы" призвано способствовать профессиональному росту молодежи. В ходе соревнований участники продемонстрируют более 100 компетенций, в числе которых – кибербезопасность, радиотехника, летающая робототехника, спасательные работы, лечебная деятельность, фармацевтика, кинология, дизайн одежды, поварское дело и другие.

"Базами проведения соревнований по различным профильным направлениям или компетенциям станут ведущие техникумы и колледжи региона. Это и возможность для школьников попробовать свои силы в той или иной профессии и, конечно же, повышение уровня сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями", – отметила Ольга Петрова.

Как рассказала руководитель Центра профессионального развития Нижегородской области Лидия Носкова, чемпионат "Профессионалы" – это многоуровневые соревнования в профессиональном мастерстве, которые подразумевают региональный, отборочный и финальный этапы.

"Это соревнования по наиболее востребованным профессиям, которые используются в практике подготовки кадров для экономики региона. Конкурсанты будут выполнять задания, направленные на практическое решение реальных производственных и технологических задач. Именно поэтому активными участниками в организации и проведении чемпионата "Профессионалы" станут предприятия и организации реального сектора экономики региона", – отметила Лидия Носкова.

Призеры получат возможность пройти стажировки и трудоустроиться по полученной профессии по окончании колледжа или техникума на предприятиях-партнерах чемпионата. В свою очередь, победители соревнований представят Нижегородскую область на отборочных соревнованиях и в финале чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге, который запланирован на ноябрь 2023 года.

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