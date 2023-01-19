Более 85 тысяч человек обучается в вузах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова ко Дню российского студенчества, который празднуется 25 января, рассказала о состоянии высшего образования в Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас в регионе находится 10 вузов, а также 16 филиалов государственных и муниципальных вузов и 2 филиала негосударственных вузов. За 5 лет количество университетов сократилось на 1 единицу, а число филиалов увеличилось на 2 единицы.

На начало учебного года в нижегородских вузах обучались 85,8 тыс. человек, из них 63,5% - на очных отделениях, 28,9% - на заочных, 7,6% - на очно-заочных. По сравнению с предыдущим годом численность студентов высшей школы увеличилась на 1,4%, по сравнению с 2018 годом - на 1,3%.

Около 51% студентов обучаются на платной основе. 65,7% обучающихся проходят подготовку по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры -22,3% и 12% соответственно.

Наибольшей популярностью у поступающих пользуются следующие направления: "экономика и управление", "образование и педагогические науки", "юриспруденция", "клиническая медицина", "информатика и вычислительная техника", "машиностроение".

В среднем конкурс на поступление в вуз составляет 872 человека на 100 мест. Отмечается, что заявлений о приеме в вуз в 2022 году было подано на 21,6% больше, чем в 2021 году и почти в 2 раз больше, чем 5 лет назад.

В прошлом году на первый курс поступило 24,6 тысяч человек, что на 3% больше показателей 2021 года и на 9,3% больше уровня 2017 года.

При этом Лариса Богаткова отметила, что штатная численность преподавателей за 5 лет снизилась на 5,6%. Сейчас в нижегородских вузах числится 4,6 тысяч преподавателей, из которых 14,8% - обладали учеными степенями доктора наук, а 57,1% - кандидата наук.

По совместительству в нижегородских вузах работают 1 200 человек.

Ранее сообщалось, что три нижегородских вуза попали в топ-100 рейтинга лучших университетов России от Forbes.

Также напомним, что два нижегородских университета вошли в рейтинг лучших вузов мира.