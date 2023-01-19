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Общество

Более 400 тысяч человек в Нижегородской области прошли диспансеризацию в 2022 году

24 января 2023 10:56  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 400 тысяч человек в Нижегородской области прошли диспансеризацию в 2022 году, что на 44% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам замгубернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, после пандемии коронавируса у нижегородцев сформировалось более бережное отношение к собственному здоровью.

Сейчас углубленную диспансеризацию можно пройти в 82 нижегородских медицинских организациях. Первый раз диспансеризацию необходимо пройти в 18 лет, далее – не реже одного раза в три года.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что после 40 лет обследования необходимо проводить ежегодно. В этом возрасте пациентам проводят онкоскрининги на 7 наиболее распространённых локализаций рака, после 65 лет гражданам также проводят и другие дополнительные скрининги здоровья.

Как рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, в регионе также проводится углубленная диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. 

У переболевших COVID-19 выявляются изменения после перенесенной болезни и определяются направления для предотвращения осложнений. Медики проводят обследования для для раннего выявления факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистых, бронхолегочных, сахарного диабета, онкологии. 

В частности, на первом этапе измеряется показатель насыщения крови кислородом, осуществляется анализ жизненного объема легких и определяется наличие в них функциональных нарушений. Также проводится общий и биохимический анализы крови.

Второй этап такой диспансеризации включает в себя компьютерную томографию органов грудной клетки. Она проводится, если уровень сатурации составляет 94% и меньше.

Ранее сообщалось, что около 22 тысяч жителей региона получили медпомощь в Нижегородском областном онкодиспансере в 2022 году.

Также напомним, что более тысячи исследований с использованием эндоскопического оборудования уже провели в больнице №34 Нижнего Новгорода.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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