Иконы из Нижегородской области покажут на выставке в Санкт-Петербурге Культура и отдых

Фото: Музей истории религии

В музеи истории религии Санкт-Петербурга откроется выставка с иконами из Нижегородской области, сообщает "Фонтанка".

Согласно информации, всего будет представлено порядка 80 экспонатов, большинство из которых привезено из Нижегородской области. Посетители смогут увидеть иконы, изготовленные преимущественно кустарным способом, в том числе, с помощью различных подручных средств: фольги, картона и других.

Отмечается, что именно в Нижегородской области до 1917 года было развито производство таких святынь. Выставка также включает в себя и инструменты, которые использовали мастера для изготовления религиозного символа.

Экспозиция будет доступна для посещения с 27 января по 21 марта.

Ранее сообщалось, что первый за 150 лет вновь построенный храм освятили в Арзамасе.