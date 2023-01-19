Иконы из Нижегородской области покажут на выставке в Санкт-Петербурге

Фото: Музей истории религии
В музеи истории религии Санкт-Петербурга откроется выставка с иконами из Нижегородской области, сообщает "Фонтанка".
Согласно информации, всего будет представлено порядка 80 экспонатов, большинство из которых привезено из Нижегородской области. Посетители смогут увидеть иконы, изготовленные преимущественно кустарным способом, в том числе, с помощью различных подручных средств: фольги, картона и других.
Отмечается, что именно в Нижегородской области до 1917 года было развито производство таких святынь. Выставка также включает в себя и инструменты, которые использовали мастера для изготовления религиозного символа.
Экспозиция будет доступна для посещения с 27 января по 21 марта.
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