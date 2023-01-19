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Культура и отдых

Иконы из Нижегородской области покажут на выставке в Санкт-Петербурге

24 января 2023 12:08  [53] Культура и отдых
Фото: Музей истории религии

Фото: Музей истории религии

В музеи истории религии Санкт-Петербурга откроется выставка с иконами из Нижегородской области, сообщает "Фонтанка".

Согласно информации, всего будет представлено порядка 80 экспонатов, большинство из которых привезено из Нижегородской области. Посетители смогут увидеть иконы, изготовленные преимущественно кустарным способом, в том числе, с помощью различных подручных средств: фольги, картона и других.

Отмечается, что именно в Нижегородской области до 1917 года было развито производство таких святынь. Выставка также включает в себя и инструменты, которые использовали мастера для изготовления религиозного символа.

Экспозиция будет доступна для посещения с 27 января по 21 марта.

Ранее сообщалось, что первый за 150 лет вновь построенный храм освятили в Арзамасе.

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Теги:
Выставка Музеи
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