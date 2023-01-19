Возможность зайти на портал "Госуслуги" по биометрии станет доступна с 1 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Возможность зайти на портал "Госуслуги" по биометрии станет доступна с 1 февраля. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, такая функция станет доступна тем, кто ранее зарегистрировался в Единой биометрической системе (ЕБС). Это можно сделать в отделениях банков. Также в ближайшее время услуга станет доступна в специальном мобильном приложении и МФЦ.

Как отметили в Минцифры России, вход по биометрии будет еще одним способом аутентификации, данной функцией можно пользоваться по желанию. Пользователь по-прежнему смогут зайти на сайт, используя логин и пароль.

Ранее сообщалось, что нижегородцам на портале "Госуслуги" стала доступна возможность защитить свою недвижимость от мошеннических сделок.