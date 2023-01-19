Офисное здание на улице Горького загорелось днем 24 января

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Пожар произошел в офисном здании на улице Горького,24 в Нижнем Новгороде днем 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Согласно информации, по прибытии первых подразделений на место ЧП из окна здания шел густой дым.
Спасатели эвакуировали 10 человек. Пожар ликвидирован на площади 5 кв.м., ликвидация ЧС продолжается. Всего на месте задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили травмы в результате взрыва газа в доме в Лукоянове.
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