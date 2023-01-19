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Общество

Около 1000 км дорог планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году по нацпроекту

24 января 2023 13:08  [132] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 1000 км дорог планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил замгубернатора Сергей Морозов.

Согласно информации, в ремонтную компанию на текущий год включено около 700 км дорог. При этом Сергей Морозов отметил, что первоначальные планы на 2022 год были сопоставимыми, однако по итогам года в нормативное состояние приведено около 1200 км дорог.

Как рассказал Сергей Морозов, в этом году основное внимание будет уделено южным районам. Это связано со строительством трассы М-12.

"С этого года мы формируем программу по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, поврежденных техникой при строительстве федеральной трассы. Те дороги, которые были исключены из логистики М-12, отремонтировали уже в 2022 году – это порядка 50 километров региональных дорог. Но и в северных районах ремонт, безусловно, также продолжится", - сказал замгубернатора.

Также в 2023 году продолжится строительство южного обхода Арзамаса, дороги с мостом над ж/д путями у села Выездное.

В Нижнем Новгороде продолжается строительство дорог, ведущих к ЖК "Анкудиновский парк" и "Новая Кузнечиха". Строительство дороги к ЖК "Анкудиновский парк" планируется завершить уже летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей.

Также напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
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