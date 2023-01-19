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Общество

Рекреационную зону могут создать на Почтовом съезде в Нижнем Новгороде

24 января 2023 13:36  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рекреационную зону могут создать на Почтовом съезде в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки рассмотрела вопрос об изменении зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района) на зону ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) у дома №9 по Почтовому съезду. Изменения предлагается внести для дальнейшего благоустройства и использования территории в рекреационных целях.

В 2006 году на данный участок было выдано разрешение "для строительства многоуровневой автостоянки", но члены комиссии отметили, что парковку на этой территории строить нецелесообразно в связи со сложным рельефом. Так, перепад высот здесь составляет 13 метров.

По итогам заседания комиссия приняла решение отложить рассмотрение данного вопроса. 

Также члены комиссии рекомендовали сформировать общую концепцию благоустройства Почтового съезда с учетом решений благоустройства набережной Федоровского. После этого вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки будет рассмотрен вновь.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по реализации проекта туристского кода центра города создана в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство
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