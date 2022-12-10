Рабочая группа по реализации проекта туристского кода центра города создана в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рабочая группа по реализации проекта туристского кода центра города создана в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, в ее состав вошли директор департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин, директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына, глава департамента экономического развития Марина Антипова, директор департамента благоустройства Антон Максимов, директор департамента транспорта Андрей Житников, директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов и зампредседателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Сергей Егоров.

Группа до 31 марта 2023 года должна подготовить документацию и технические задания для реализации проекта туристского кода.

В частности, планируется установить более 1 600 указателей, карт и схем, 12 тактильных макетов, оснащенных азбукой Брайля, мобильный туристско-информационный центр. Будет установлено 13 арт-объектов, урны, скамейки, кресла, велопарковки.

В центре Нижнего Новгорода также будет обустроено два фотопластикона (устройство для одновременной демонстрации стереоскопических изображений группе зрителей) и пять панорамных стационарных бинокля.

Кроме того, планируется установить 12 туалетных модулей и 20 торговых павильонов.

Напомним, в марте 2022 года глава города Юрий Шалабаев и директор АНО "АСИРИС" Дмитрий Ивагин подписали соглашение, предполагающее сотрудничество в сфере сохранения, восстановления и новой интеграции исторически ценных зданий Нижнего Новгорода в современную городскую застройку.

На разработку мастер-плана развития туристического центра Нижнего Новгорода было выделено 10,8 млн рублей. Реализовать его планируется до 2030 года.

Ранее сообщалось, что почти 350 млн рублей выделено Нижнему Новгороду и Городцу на обустройство туристических центров городов.