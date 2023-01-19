Два филиала Нижегородской стоматологии отремонтировали в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два филиала Нижегородской областной стоматологии отремонтированы в 2022 году на общую сумму в 6 млн рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что ремонтные работы постепенно проводятся во всех филиалах медучреждения. В 2023 году Областная стоматология отметит 100-летний юбилей.

"Повышение уровня оказания медицинской помощи ведется в самых разных направлениях, это касается и стоматологических услуг. Получить квалифицированную медицинскую помощь в обновленных кабинетах можно, как и в любом другом филиале стоматологии, по полису ОМС", – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

В филиале в Советском районе Нижнего Новгорода был модернизирован терапевтический кабинет, а в филиале №1 в Автозаводском районе – кабинет врача-ортодонта.

По словам главного врача Нижегородской областной стоматологической поликлиники Сании Сорокиной, в кабинетах проведен капитальный ремонт.

"В помещениях были полностью демонтированы старые перекрытия и поверхности: замене подлежало все – от пола до потолка. Было вложено много труда для разработки современного проекта и воплощения его в жизнь. Сейчас посетители могут оценить обновленный и функциональный интерьер, современную аппаратуру. Но главной нашей ценностью остаются, конечно же, высокопрофессиональные специалисты", – отметила она.

Ранее сообщалось, что около 200 тысяч человек получили медпомощь от Государственной стоматологии Нижегородской области в 2022 году.