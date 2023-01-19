Ольга Гусева и главный уполномоченный по правам диаспоры Армении обсудили вопросы межрегионального сотрудничеств

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Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева провела встречу с главным уполномоченным по правам диаспоры Республики Армения Заре Синаняном.
Согласно информации, стороны обсуждали актуальные вопросы межрегионального сотрудничества, в том числе взаимодействия с нижегородской армянской общиной.
По словам Заре Синаняна, в России сейчас проживает более 2 млн армян.
"В каком-то смысле Россия – одна из близких по ценностям и духу к Армении стран, потому что нас связывают очень много исторических нитей. Во все наши проекты активно вовлечена российско-армянская община", – сказал главный уполномоченный по правам армянской диаспоры.
Так, аппарат главного уполномоченного реализует программу "Игорц", с помощью которой профессионалы диаспоры могут работать в государственных учреждениях Армении. Программа "Молодые послы диаспоры" позволяет студентам разных стран расширить свои представления о политических, социальных, экономических и других особенностях Армении.
Также Заре Синанян пригласил представителей нижегородской армянской диаспоры принять участие в молодежном форуме, который пройдет в августе 2023 года в Ереване.
Ольга Гусева подчеркнула, что нижегородская армянская община является важным партнером региона. Ее представители отдают ей свои лучшие качества, знания и талант, а областное правительство заинтересовано не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии существующих связей.
Ранее сообщалось, что более 100 международных мероприятий прошло в Нижегородской области в 2022 году.
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