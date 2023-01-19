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Политика

Ольга Гусева и главный уполномоченный по правам диаспоры Армении обсудили вопросы межрегионального сотрудничеств

24 января 2023 15:41  [2] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева провела встречу с главным уполномоченным по правам диаспоры Республики Армения Заре Синаняном.

Согласно информации, стороны обсуждали актуальные вопросы межрегионального сотрудничества, в том числе взаимодействия с нижегородской армянской общиной.

По словам Заре Синаняна, в России сейчас проживает более 2 млн армян.

"В каком-то смысле Россия – одна из близких по ценностям и духу к Армении стран, потому что нас связывают очень много исторических нитей. Во все наши проекты активно вовлечена российско-армянская община", – сказал главный уполномоченный по правам армянской диаспоры.

Так, аппарат главного уполномоченного реализует программу "Игорц", с помощью которой профессионалы диаспоры могут работать в государственных учреждениях Армении. Программа "Молодые послы диаспоры" позволяет студентам разных стран расширить свои представления о политических, социальных, экономических и других особенностях Армении. 

Также Заре Синанян пригласил представителей нижегородской армянской диаспоры принять участие в молодежном форуме, который пройдет в августе 2023 года в Ереване.

Ольга Гусева подчеркнула, что нижегородская армянская община является важным партнером региона. Ее представители отдают ей свои лучшие качества, знания и талант, а областное правительство заинтересовано не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии существующих связей.

Ранее сообщалось, что более 100 международных мероприятий прошло в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
Международное сотрудничество
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