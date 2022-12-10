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Политика

Более 100 международных мероприятий прошло в Нижегородской области в 2022 году

26 декабря 2022 14:57  [42] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева на пресс-конференции 26 декабря подвела итоги работы ведомства в 2022 году и рассказала о планах на 2023 год.

"Многие считают, что уходящий год был непростым. Тем не менее, международная жизнь региона прошла очень активно. Международные отношения в этом году стали более искренними, откровенными и настоящими", - сказала в начале мероприятия Ольга Гусева.

В 2022 году в регионе прошло более 100 международных мероприятий, в которых приняли участие более 500 дипломатов, иностранных бизнесменов.

Также Нижегородскую область в 2022 году посетили 53 делегации из 30 стран мира. Например, 

Сейчас у региона, как и годом ранее, 145 торгово-экономических партнёров. На данный момент данных по товарообороту за 2022 год нет, но Ольга Гусева рассказала, что он уже превышает уровень 2021 год, несмотря на санкции.

Особое внимание уделяется развитию сотрудничества со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Для этого в Нижегородской области была разработана единственная в России комплексная программа сотрудничества региона с данными государствами. В нее входит более 100 мероприятий.

В 2021 году товарооборот между Нижегородской областью и странами БРИКС составил 1,5 млрд долларов, что составляет 15% от общего количества.

В частности, товарооборот с Китаем в прошлом году составил 911 млн долларов. По данным на октябрь 2022 года, он уже превышает 1 млрд долларов.

Также ведется реализация проекта "Волга - Янцзы", в рамках которого 14 субъектов ПФО сотрудничают с 6 провинциями Китая. С 4 провинциями (Аньхой, Хубэй, Сычуань, Хунань) Нижегородская область уже реализует совместные мероприятия, в дальнейшем соглашения будут заключены с провинциями Чунцин и Цзянси. Кроме того, в этом году нижегородские муниципалитеты установили побратимские отношения с несколькими китайскими городами.

В дальнейшем побратимы в Китае появятся у Первомайска и Городца. Также Дзержинск установит партнерские отношения с Латакией (Сирия).

Ольга Гусева отметила, что побратимы подбираются не случайно: города должны быть похожи по инфраструктуре и экономике. Например, Вознесенский район подписал соглашение с уездом Шанчжи - китайской столицей фарфора. Первомайск с производством материалов для железной дороги станет побратимом с городом, имеющим крупный железнодорожный узел.

В нижегородских вузах обучается почти 6 тысяч иностранных студентов. В топ-3 по количеству обучающихся входят Узбекистан, Египет и Туркменистан.

В этом году высшие учебные заведения Нижегородской области заключили партнерские соглашения с вузами Сирии и Узбекистана.

Ольга Гусева подчеркнула, что до визита нижегородской делегации в Узбекистан в регионе насчитывалось около 900 студентов, после - более 1,5 тысяч.

"Были разные периоды, когда Нижний Новгород не знали вообще, потом сюда ездили из любопытства, в нулевые регион активно позиционировал себя и сейчас Нижегородскую область знают во всем мире. Все наши активности направлены не только на то, чтобы про наш регион узнавали, но и на помощь  нижегородским предприятиям в экспорте своей продукции", - заключила Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью.

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Теги:
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