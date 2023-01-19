Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме Политика

Фото: Telegram-канал Евгений Люлин

Нижегородские гимнастки, звезды мирового спорта Арина и Дина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Об этом в своем тг-канале сообщил председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

По словам спикера ЗСНО, сестры Аверины возглавят Экспертный совет по спорту при Молодежном парламенте Госдумы РФ.

"Таким образом, состав нижегородцев будет самым представительным на главной молодежной площадке страны. Недавно наш Владимир Москаленко был избран заместителем председателя молодежного парламента при ГД РФ", - отметил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что нижегородские сестры Аверины завоевали медали на чемпионате мира по художественной гимнастике. В Нижнем Новгороде также прошел турнир по художественной гимнастике на призы Дины и Арины Авериных.