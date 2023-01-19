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Общество

Предприниматели из Арзамаса в рамках акции "Мой бизнес" отправили в ЛНР 5 тонн гуманитарной помощи

24 января 2023 18:17  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Арзамасские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает", которую проводит центр "Мой бизнес", отправили пять тонн гуманитарной помощи в Луганскую народную республику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в состав груза вошли теплая одежда для взрослых и детей, строительные материалы, продукты питания на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Как рассказал руководитель центра "Мой бизнес" Нижегородской области Николай Данилов, в организацию обратился руководитель ТЦ "Строгановский" Анатолий Строганов с просьбой о содействии в отправке гуманитарной помощи на Донбасс. Груз был собран менее чем за месяц.

С аналогичными просьбами в центр обращаются и другие бизнесмены, поэтому гуманитарная акция станет постоянной.

"Сотрудники областного центра "Мой бизнес" оперативно помогли получить информацию о потребности в конкретных товарах и продуктах, наладить контакты с нашими новыми регионами. И вот сегодня мы отправляем теплую одежду, обувь, двери, сантехнику, отделочные материалы - все то, что необходимо сейчас там, чтобы как можно скорее обеспечить людям – нашим согражданам – нормальную, спокойную жизнь", - сказал Анатолий Строганов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы в Харцызске оказывают помощь жителям освобожденного Соледара.

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Теги:
гуманитарная помощь
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