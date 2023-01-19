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Банк ДОМ.РФ профинансировал строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода на 2,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Согласно информации, финансирование предоставлено компании "Юника", которая планирует построить клубный дом "Резиденция" на 324 квартиры на улице Белинского.
Построены будут два дома бизнес-класса высотой 7-13 этажей и общей площадью 41 тыс. кв. м. Также проектом предусмотрен подземный паркинг на 141 машиноместо, а на первых этажах планируется разместить магазины, кафе и аптеку.
Предполагаемая сдача первой очереди в эксплуатацию - I квартал 2025 года.
Как отметил управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Александр Галичанин, в Нижегородской области при финансировании банка было введено в эксплуатацию более 153 тысяч кв. м жилья.
Сейчас в регионе возводится около 1,2 млн кв. м жилья, из них более 90% — с использованием счетов эскроу.
Ранее сообщалось, что строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей.
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