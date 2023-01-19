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Общество

Банк ДОМ.РФ профинансировал строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода на 2,9 млрд рублей

25 января 2023 10:25  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Банк ДОМ.РФ профинансировал строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода на 2,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, финансирование предоставлено компании "Юника", которая планирует построить клубный дом "Резиденция" на 324 квартиры на улице Белинского.

Построены будут два дома бизнес-класса высотой 7-13 этажей и общей площадью 41 тыс. кв. м. Также проектом предусмотрен подземный паркинг на 141 машиноместо, а на первых этажах планируется разместить магазины, кафе и аптеку.

Предполагаемая сдача первой очереди в эксплуатацию - I квартал 2025 года.

Как отметил управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Александр Галичанин, в Нижегородской области при финансировании банка было введено в эксплуатацию более 153 тысяч кв. м жилья.

Сейчас в регионе возводится около 1,2 млн кв. м жилья, из них более 90% — с использованием счетов эскроу.

Ранее сообщалось, что строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей.

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Теги:
Жилье Строительство
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