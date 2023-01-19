Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 11:15  [46] Почти 234 млн рублей выделено на строительство электросетей для IT-кампуса в Нижнем Новгороде
25 января 2023 11:09  [56] Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников зафиксирован в Нижегородской области
25 января 2023 10:47  [131] ННГУ им. Лобачевского отмечен в числе лучших нестоличных вузов по качеству приемной компании в 2022 году
25 января 2023 10:39  [82] Всего три Татьяны появились на свет в Нижегородской области с начала 2023 года
25 января 2023 10:25  [111] Банк ДОМ.РФ профинансировал строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода на 2,9 млрд рублей
25 января 2023 10:20  [94] Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в Татьянин день
25 января 2023 10:12  [106] Юрий Шалабаев: "Студенты - это дух молодости и инноваций, это наши будущие лидеры"
25 января 2023 09:55  [103] Олег Лавричев: "Студенты – самая активная и прогрессивная часть нашего общества"
25 января 2023 09:42  [117] Электричество, тепло и вода частично отключены в шести районах Нижнего Новгорода 25 января
25 января 2023 09:30  [101] Евгений Люлин: "Почти три века студенческое братство отмечает свой праздник в Татьянин день"
Общество

ННГУ им. Лобачевского отмечен в числе лучших нестоличных вузов по качеству приемной компании в 2022 году

25 января 2023 10:47  [131] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ННГУ им. Лобачевского отмечен в числе лучших нестоличных вузов по качеству приемной компании в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Согласно информации, нижегородский вуз на брифинге "Наука и высшее образование: ключевые результаты и новые решения для технологического развития страны" отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По его словам, ННГУ один из наиболее ярких примеров того, что репутация нестоличных вузов сильно выросла за последние годы. Так, по сравнению с 2020 годом в ННГУ отметчен рост бюджетного приема на 22%, качество бюджетников выросло на 1,5 балла ЕГЭ. Вырос и платный набор - на 15% за год.

Как рассказала ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Елена Загайнова, общее количество заявлений о поступлении в вуз в 2022 году составило около 70 тысяч. Также было доступно более 2,5 тысяч бюджетных мест по направлениям бакалавриата и специалитета.

Ранее сообщалось, что три нижегородских вуза попали в топ-100 рейтинга лучших университетов России от Forbes.

Также напомним, что два нижегородских университета вошли в рейтинг лучших вузов мира.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы ННГУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph