ННГУ им. Лобачевского отмечен в числе лучших нестоличных вузов по качеству приемной компании в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ННГУ им. Лобачевского отмечен в числе лучших нестоличных вузов по качеству приемной компании в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Согласно информации, нижегородский вуз на брифинге "Наука и высшее образование: ключевые результаты и новые решения для технологического развития страны" отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По его словам, ННГУ один из наиболее ярких примеров того, что репутация нестоличных вузов сильно выросла за последние годы. Так, по сравнению с 2020 годом в ННГУ отметчен рост бюджетного приема на 22%, качество бюджетников выросло на 1,5 балла ЕГЭ. Вырос и платный набор - на 15% за год.

Как рассказала ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Елена Загайнова, общее количество заявлений о поступлении в вуз в 2022 году составило около 70 тысяч. Также было доступно более 2,5 тысяч бюджетных мест по направлениям бакалавриата и специалитета.

Ранее сообщалось, что три нижегородских вуза попали в топ-100 рейтинга лучших университетов России от Forbes.

Также напомним, что два нижегородских университета вошли в рейтинг лучших вузов мира.