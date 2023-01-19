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Общество

КПРФ предлагает переименовать сквер Победы в Канавинском районе в Сталинградский

25 января 2023 11:58  [43] Общество

Фото: НРО КПРФ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

КПРФ предлагает переименовать сквер Победы в Канавинском районе в Сталинградский. Об этом на заседании Думы Нижнего Новгорода сообщил зампредседателя Гордумы Николай Сатаев.

Напомним, 23 января в Нижнем Новгороде прошел митинг в поддержку увековечивания памяти Сталинградской битвы. В нем приняли участие около 500 человек.

Николай Сатаев в своем выступлении отметил значительный вклад Горьковской области в победу в Сталинградской битвы. Множество горьковчан участвовали и в восстановлении города после войны.

"Считаем, что дальнейшее откладывание данного вопроса недопустимо. Сталинград - родина нашей Победы, живая память о подвиге советского народа-героя. Эту память обязательно нужно сохранить", - подчеркнул депутат.

В качестве одного из вариантов для переименования был предложен сквер Победы, находящийся в районе улиц Карла Маркса и Есенина.

При этом данный вариант является только первоначальным. Нижегородцы смогут рассмотреть и другие места для переименования.

В настоящее время для внесения в комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий готовится инициатива о присвоении скверу нового названия.

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Теги:
Гордума История
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